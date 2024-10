Imprese, Andreis (Assolombarda): “Europa metta al centro coesione e investimenti in tema di ricerca e sviluppo”

(Adnkronos) – “Molto interessanti i numeri di Milano e della Lombardia. Ancora una volta si confermano di forte traino, così come i dati sull’export. Sappiamo che l’export è tirato dalla manifattura, quindi la centralità della manifattura, la centralità dell’industria in un’Europa che deve mettere al centro una coesione europea e grandi investimenti soprattutto in tema di ricerca e sviluppo”. Sono le parole di Diego Andreis, vice president for Labor, Safety and Welfare Policies Assolombarda, in occasione dell’Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano. L’assise ha avuto come titolo “L’Impresa che è in noi”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)