Imprese, ass. Cappello: “Milano e Lombardia sono motori d’Italia”

(Adnkronos) – “La Lombardia, ma soprattutto Milano al centro della Lombardia sono il motore d’Italia in tutto e per tutto: penso al mondo della moda, al mondo del design, settori che sono la seconda industria del nostro Pil, quindi la seconda industria del nostro Paese. Sono i settori che più sono a livello internazionale, noti e conosciuti, che rendono Milano davvero molto famosa nel mondo. Ma penso al mondo del food e al made in Italy nel suo comparto più ampio, non ultimo, la manifattura e tutto quello che condividiamo con la filiera”. Lo dice Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro del Comune di Milano, in occasione dell’Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano. L’assise ha avuto come titolo “L’Impresa che è in noi”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)