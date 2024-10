Imprese, Biffi (Assolombarda): “Intervento Spada su riduzione dipendenze industria”

(Adnkronos) – “L’intervento del Presidente Spada, si è incentrato sulla riduzione delle dipendenze per la nostra industria, quindi dipendenze energetiche e dipendenze di materie prime, che hanno trovato un immediato riscontro anche dal ministro Urso, che si è espresso con una posizione del governo, entro la fine dell’anno, sui temi del nucleare di ultima generazione e un riconoscimento dell’eccellenza italiana nell’economia circolare, nel riuso che ci consente di far proprio dal riciclo quelle che non sono materie prime native all’interno di quello che è il nostro territorio”. Così, Alvise Biffi, vice presidente Assolombarda e amministratore delegato Secure Network Srl, a margine dell’Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano. L’assise ha avuto come titolo “L’Impresa che è in noi”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)