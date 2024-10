Imprese, Billari (Bocconi): “Orgogliosi di aver ospitato questa assemblea”

(Adnkronos) – “La relazione del presidente Spada mi è piaciuta perché è ambiziosa e penso all’impatto globale che il nostro territorio può avere. Siamo anche orgogliosi, come Bocconi, di aver ospitato questa assemblea annuale. Siamo nati come ponte tra idee, imprese, futuro e nuove generazioni”. Lo ha detto Francesco Billari, rettore dell’università Bocconi di Milano, in occasione dell’Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano. L’assise ha avuto come titolo “L’Impresa che è in noi”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)