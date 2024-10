Manageritalia Lombardia festeggia i 25 anni del Gruppo Manager per il Sociale

(Adnkronos) – Al servizio del terzo settore a partire dalla sua fondazione nel 1999, il Gruppo Manager per il Sociale di Manageritalia Lombardia ha celebrato il suo 25° anniversario occasione dell’Assemblea di Manageritalia Lombardia, svoltasi nell’Auditorium del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci a Milano. In un quarto di secolo il Gruppo Manager per il Sociale ha dato vita a 383 progetti specifici con gli enti del terzo settore milanese grazie ad un volontariato di competenza svolto da oltre 300 manager in attività e in pensione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)