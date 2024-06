Padova, convention Sonepar evidenzia opportunità e buone pratiche filiera distribuzione elettrica

(Adnkronos) – Con la consueta convention annuale, intitolata ‘Passion for Performance’, il Gruppo Sonepar e le sue aziende principali in Italia – Sacchi e Sonepar Italia con Elettroveneta – hanno messo in luce le principali opportunità e le buone pratiche della filiera della distribuzione elettrica, di cui Sonepar è leader nel mondo. I principali elementi da attenzionare per fronteggiare l’instabilità che caratterizza il mercato sono la digitalizzazione, l’efficienza distributiva, la qualità del servizio e della consulenza, l’impegno nella transizione energetica e l’omnicanalità, alla quale Sonepar Group lavora a livello globale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)