Porto di Civitavecchia, iniziano i lavori per separare il porto Storico da quello Commerciale

(Adnkronos) – Importante svolta per il porto di Civitavecchia: l’avvio dei lavori per il nuovo accesso al bacino storico e il collegamento con l’antemurale, trasformeranno il volto del porto e della città. L’opera, finanziata dal PNRR, che finalmente ha visto l’avvio dei lavori in questi giorni, si concluderà con il collaudo nel maggio 2026. Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Pino Musolino ha illustrato gli interventi e i lavori previsti, che vedranno un investimento complessivo di 81.152104, 28 euro.

L’opera prevede l’aperura di un nuovo accesso verso sud realizzando una separazione tra il Porto Storico ed il Porto Commerciale con il conseguente recupero dei valori storici, culturali e archeologici del Porto Romano. Verrà inoltre realizzata una scogliera con due strade dedicate rispettivamente al terminal crociere e all’ambito storico del porto, insieme ad una nuova area pedonale. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)