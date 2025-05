Ricerca, Mantovani (Fondazione Humanitas): “La sfida è migliorare il sistema per attirare cervelli”

(Adnkronos) – “L’Italia è tradizionalmente grande donatrice di cervelli. La sfida è attirare cervelli, italiani e internazionali. Per farlo non occorrono solo risorse economiche. È necessario avere un sistema affidabile, competitivo, flessibile e meritocratico. Su questo dobbiamo migliorare”. Sono le parole di Alberto Mantovani, presidente di Fondazione Humanitas per la ricerca, all’evento ‘Ricerca, giovani e futuro: l’impegno di Ibsa Foundation per la scienza’, a Milano, per la consegna dei riconoscimenti dell’edizione 2024 delle Ibsa Foundation Fellowship. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)