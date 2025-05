Sal Da Vinci: “Non esiste la musica di serie B, con ‘Rossetto e caffè’ è tornata la melodia”

(Adnkronos) – “L’etichetta di neomelodico è sempre stata vista in un’accezione negativa. Bisogna smetterla, non esiste musica di serie B: la musica è di tutti e per tutti, e i numeri lo dimostrano”. A parlare è Sal Da Vinci ospite del nuovo episodio del vodcast dell’Adnkronos, disponibile in versione integrale sul sito www.adnkronos.com e sul canale YouTube dell’Adnkronos. Reduce dai record di ‘Rossetto e caffè’ (quasi 94 milioni di views su YouTube in 11 mesi), Sal Da Vinci torna con un nuovo brano ‘L’Amore e tu’, scritta insieme a Gigi D’Alessio. Un nuovo tormentone? “Non lo so ma me lo auguro. Spero che questa canzone possa avere un’attenzione interessante, anche perché è una melodia all’italiana, nata come quella di ‘Rossetto e Caffè’, che ha messo d’accordo il pubblico di tutte le età”. L’artista riflette sul ritorno della melodia che “in questi anni non si è persa, ci siamo solo un po’ allontanati e disabituati”. ‘Rossetto e Caffè’ “ha fatto da apripista al ritorno della melodia e credo che abbia dato una speranza a tutti quelli che come me si sono sempre ostinati a scrivere melodie e hanno faticato negli ultimi tempi”. E non è un caso che “oggi molti di questi artisti siano nella top 50 di Spotify”. Sul successo di ‘Rossetto e Caffè’ dice: “Credo che sia stato un regalo importante dopo tanti anni di onorata carriera” e rivela: “In questo momento sono in contatto con la Francia, farò un duetto con un cantante francese. E’ magico esportare la propria musica fuori dall’Italia”. Nel frattempo, l’artista si prepara al tour che partirà il 19 luglio dal Teatro Verde di Termoli per poi chiudere con una “grande festa” a Napoli, il 6 settembre a piazza del Plebiscito. Infine, Sal Da Vinci parla del rapporto con la sua città: “Napoli è la mia casa, la mia terra, sono i miei colori, i miei sapori, i miei profumi. Non ho mai scritto nessuna melodia lontano da casa e questo la dice lunga”. Tra gli amori di Sal non ci sono solo musica e teatro, ma anche la sua squadra del cuore: il Napoli, che lotta per lo scudetto. “Non succede ma se succede sarà uno spettacolo bellissimo da vedere. Mi auguro veramente di cuore di poter festeggiare insieme a tutti i napoletani, anche da lontano”, dice l’artista che domani, durante l’ultima partita di campionato, sarà impegnato con ‘Sognando … Ballando con le stelle’, in onda su Rai 1 con la conduzione di Milly Carlucci. Lui però si tiene pronto: “Porterò con me la maglietta della squadra”. di Loredana Errico e Lucrezia Leombruni —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)