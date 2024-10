Salone Csr, Colle(Gruppo Cap): “Sostenibilità è processo in divenire e mai risolto”

(Adnkronos) – “Il tema di questo salone della Csr è particolarmente stimolante: superare le contraddizioni. Io dico, in realtà, che bisogna accettare ed essere consapevoli delle contraddizioni che sono insite all’interno della sostenibilità, perché noi sappiamo che la sostenibilità è un processo sempre in divenire e mai risolto. Io penso al gruppo Cap che ha una missione, quella di rendere l’acqua più pulita quando la depura”. Sono le parole di Matteo Colle, direttore Relazioni Esterne e Sostenibilità Gruppo CAP, a margine della prima giornata della dodicesima edizione del Salone della Csr e dell’Innovazione sociale, in svolgimento all’università Bocconi di Milano fino all’11 ottobre. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)