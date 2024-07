Salute, Aceti (Salutequità): “Assenti percorsi di cura per patologie croniche della pelle”

(Adnkronos) – “I percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) per le patologie croniche della pelle sono assenti. Ci sono alcune esperienze in alcune Asl, ma non c’è un Pdta di livello nazionale e di livello regionale. In più non ci sono reti dermatologiche su cui contare per accedere in modo appropriato, tempestivo e con equità alle cure”. Lo ha detto Tonino Aceti, presidente di Salutequità in occasione dell’incontro ‘Equity Group – Malattie croniche della pelle’ che si è svolto a Roma alla presenza di esperti, rappresentanti delle istituzioni, specialisti dermatologi, associazioni di pazienti e società scientifiche. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)