Salute, Gardini (EpaC): “Trasformare screening epatite C da sperimentale a strutturale”

(Adnkronos) – Per raggiungere l’obiettivo dell’eliminazione dell’epatite C “è necessario trasformare questo screening da sperimentale in strutturale. D’altra parte, l’obiettivo dell’Organizzazione mondiale della sanità è l’eliminazione entro il 2030. Ci chiediamo per quale motivo ogni anno bisogna ‘sudare’ per avere una proroga, esattamente come quest’anno. Lo screening scade il 31 dicembre e il governo ha appena rifiutato di approvare un emendamento, a costo zero, sull’ampliamento della fascia a cui fare gli screening e sulla proroga. Ci chiediamo quali siano le intenzioni del governo”. Sono le parole di Ivan Gardini, presidente associazione EpaC Ets, a margine dell’evento che si è svolo a Roma sulle strategie per eradicare l’infezione da Hcv. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)