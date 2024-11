Salute, gastroenterologa Nardone: “Medicina personalizzata per pazienti mici con guselkumab”

(Adnkronos) – “La flessibilità di guselkumab permette ai pazienti con mici di poter scegliere il trattamento in base alle loro esigenze. Questo è un fattore molto importante che ci avvicinerà sempre di più al poter trattare i pazienti sulla base dei loro bisogni nell’ambito di una medicina personalizzata” ha spiegato Olga Maria Nardone, ricercatore e gastroenterologa presso l’università Federico II di Napoli nel corso del Congresso dell’Italian Group of Inflammatory Bowel Disease. Durante l’appuntamento di Riccione, Johnson & Johnson ha presentato importanti novità per il trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali.—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)