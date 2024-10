Salute, Mele: ‘Portiamo avanti iniziative come questa per valorizzare l’essere unico di ciascuno di noi’

(Adnkronos) – “Parlare e occuparsi di neuroscienze significa anche cercare di abbattere lo stigma attorno alle patologie del sistema nervoso centrale” così Tiziana Mele, amministratore delegato Lundbeck Italia durante l’evento spettacolo “Pinocchio: una favola alla rovescia”, a cura della Compagnia stabile del Teatro Patologico, in programma il 21 e 22 ottobre a Roma, al Teatro Parioli. L’evento nasce da un’idea del Senatore Antonio Guidi, neuropsichiatra, già Ministro per la Famiglia e attualmente membro della commissione Affari sociali-Sanità, ed è realizzato grazie al contributo non condizionato di Lundbeck Italia. L’iniziativa ha il patrocinio del Senato, del Ministero della Salute, dell’Iss, del CNG-Consiglio Nazionale Giovani e di Tor Vergata. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)