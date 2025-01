Salute, Nigro (Youth) al TEDx: “Tecnologia rende prevenzione più accessibile”

(Adnkronos) – “Ogni anno nel mondo vengono persi 2,8 miliardi di vita sana, perché solo l’8% delle persone misura la propria salute a una frequenza ottimale. Sono necessarie più di tre settimane per fare una visita preventiva”. Un aiuto, grazie alla tecnologia, potrebbe essere già “nelle proprie tasche: col proprio cellulare, infatti, è possibile controllare” alcuni parametri della “propria salute in meno di 2 minuti, coprendo più di 10 organi”. A dirlo, Filippo Nigro, founder & ceo di Youth Health Tech Inc, partecipando alla prima edizione di TEDxLinkCampusUniversity, un evento sul tema ‘ForeverYoung’ organizzato dall’Università degli Studi Link in collaborazione con Scai Comunicazione e Rome Future Week. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)