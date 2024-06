Salute, Osti (dermatologa influencer): “Nuove norme con paletti diversi rispetto a qualche anno fa”

(Adnkronos) – “Adesso siamo in tanti dermatologi che facciamo divulgazione sul web, è il momento di cambiare le norme” attualmente pensate solo per il medico in ambulatorio. “Cercheremo di stilare linee guida per dare supporto a tutti i nuovi dermatologi che vogliono iniziare questa pratica e per dare più certezze e sicurezze ai pazienti”. Lo ha detto Federica Osti, tra le prime dermatologhe influencer in Italia (@latuadermatologa), presente al Congresso di Aida ( Associazione italiana dermatologi ambulatoriali) di Riccione intervenendo al simposio su ‘Codice Etico e Social media’. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)