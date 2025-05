Sicurezza, Onori: “Consapevolezza delle persone pilastro per lotta a interferenze straniere”

(Adnkronos) – “Dalle interferenze straniere ci si può difendere in tanti modi diversi ma va tenuto un pilastro centrale: la consapevolezza delle persone. Alla base c’è sempre qualcuno che va convinto che ci sono rischi e manipolazioni in atto, non possiamo dimenticarci questa parte se puntiamo al fine di difendere la democrazia” Ha dichiarato la deputata Federica Onori, Segretaria della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati a margine dell’evento “How to protect our democracies from foreign interference and information manipulation?” organizzato a Roma dall’ambasciata di Polonia, in occasione del semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)