Sicurezza, Terzi: “Guerra ibrida oggi combina forza mediatica con quella militare”

(Adnkronos) – “Oggi si parla di minacce ibride, insidiose come elementi destabilizzanti dei nostri sistemi democratici. Se ne parla per le guerre e per la capacità di combinare la forza militare a quella mediatica e d’informazione. Bisogna stare attenti alla capacità di influire con le nuove tecnologie, nei social e con la disinformazione. Ci sono strategie deliberate portate avanti da stati stranieri che sono in guerra con stati europei, come la Federazione Russa con l’Ucraina, che attraverso la diffusione di motivazioni, casus belli e disinformazione che penetrano nelle società di paesi liberi come se fossero narrative spontanee. Ci sono capacità tecnologiche di grandi potenzialità che hanno la forza di cambiare elezioni e convincimenti di giovani.” Ha dichiarato il senatore Giulio Terzi a margine dell’evento “How to protect our democracies from foreign interference and information manipulation?” organizzato a Roma dall’ambasciata di Polonia, in occasione del semestre di presidenza del Consiglio dell’Unione Europea e dalla rappresentanza in Italia della Commissione Europea. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)