Sostenibilità, Gerli (Unareti): “Con Siemens primi in Italia a installare questo nuovo tipo di quadro elettrico”

(Adnkronos) – “Questo progetto per noi è molto importante e ci siamo uniti con orgoglio a Siemens, primi in Italia a installare questo nuovo tipo di quadro elettrico. Ritroviamo caratteristiche di sostenibilità ad altissimo livello, che si coniugano con grande compattezza”. Sono le parole di Francesco Gerli, amministratore delegato Unareti, a margine dell’evento di Siemens “Il futuro è blue GIS”, durante il quale è stato ufficialmente annunciato il lancio in Italia del nuovo portfolio di quadri elettrici di media tensione blue GIS SF6-free, punto di svolta nel mercato dell’energia elettrica e grande passo avanti in un’ottica di sostenibilità. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)