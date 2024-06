Tamburini (buddy): “buddy oggi in grado di servire il nostro cliente a 360°”

(Adnkronos) – "buddy nasce nel 2018 con un’intuizione: integrare in una banca digitale una chat per colloquiare con il cliente. Questa intuizione ha dato un grande valore nella relazione col cliente e che abbiamo inteso valorizzare in questa evoluzione. Oggi buddy è diversa dalla buddy bank del 2018, perché è una banca completamente evoluta, un modo di servire il nostro cliente a 360°”. Sono le parole di Barbara Tamburini, head of buddy – la nuova filiale on line di UniCredit -, a margine della conferenza stampa “Una partnership vincente: buddy è official banking partner della Coppa Davis”, svoltasi a Milano, con la quale Unicredit ha annunciato la partnership triennale tra la sua nuova filiale online, buddy, e la Federazione internazionale tennis (ITF). UniCredit è inoltre partner globale dei Mondiali di tennis. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)