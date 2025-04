Terna sigla accordo alta formazione con Politecnici di Milano, Torino e Bari

(Adnkronos) – Con la sigla di un accordo di collaborazione presso la sede del Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia, Terna e i Politecnici di Torino, Milano e Bari danno vita alla Rete Politecnica di alta competenza con l’obiettivo di migliorare, attraverso la ricerca, l’innovazione e l’alta formazione, la sicurezza e la resilienza della rete e del sistema elettrico. La Rete Politecnica di alta competenza, sotto il coordinamento del Comitato di Indirizzo, prevede la realizzazione di singoli progetti di collaborazione nelle aree ricerca e sviluppo, open innovation, educazione e formazione e social impact. Parte della sinergia anche il master universitario di II livello “Innovazione nei sistemi elettrici per l’energia”, che prende il via nell’anno accademico 2025-2026 e offrirà competenze specialistiche per il settore elettrico, formando figure professionali qualificate che potranno essere inserite nei processi di selezione e recruiting di Terna.

