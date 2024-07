Welfare, Gnocchi (Novartis Italia), “Gender e pay equity e 5 mesi congedo a neopapà”

(Adnkronos) – “Diversity inclusion per valorizzare la diversità, gender equity – Novartis Italia è un’azienda al femminile il 73% del leadeship team è donna – e gender pay equity, quindi nessun gap salariale tra uomini e donne”, ma soprattutto il riconoscimento del congedo parentale facoltativo a tutti i genitori con una retribuzione che” invece di essere “al 30% per le donne, come previsto dalla legge, è all’80% e per i neopapà 5 mesi di congedo, retribuiti al 100%”. Lo ha detto Chiara Gnocchi, Head of Country Communication & Patient Engagement Novartis Italia, intervenendo oggi al nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, al Palazzo dell’Informazione, nella Giornata mondiale della popolazione. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)