Briga e Arianna Montefiori genitori, è nata Allegra

Il cantante romano e l’attrice hanno annunciato la nascita della loro prima figlia, venuta alla luce il 25 marzo 2026. La notizia è stata condivisa attraverso i social con uno scatto dall’ospedale che ritrae la coppia insieme alla neonata, accompagnato da una breve dedica che racconta l’emozione del momento.

La bambina si chiama Allegra, un nome che i due avevano già anticipato sarebbe iniziato con la lettera A. Nei mesi scorsi, infatti, avevano spiegato di essere ancora indecisi tra diverse opzioni, ma con una preferenza chiara sull’iniziale. La scelta è arrivata proprio nelle ultime settimane prima della nascita.

L’annuncio ha rapidamente raccolto centinaia di messaggi di auguri e congratulazioni. Tra i commenti anche quelli di diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica, segno della forte partecipazione attorno alla coppia.

Per Mattia Bellegrandi, in arte Briga, e per Arianna Montefiori, si tratta di un traguardo importante dopo anni di relazione. I due si sono conosciuti grazie ad amicizie comuni nel mondo dello spettacolo e hanno consolidato il loro legame fino al matrimonio, celebrato nel 2021 a Roma.

La nascita di Allegra arriva al termine di un percorso che la coppia ha scelto di raccontare apertamente. In diverse occasioni, infatti, avevano parlato delle difficoltà incontrate nel concepimento, spiegando di aver effettuato controlli medici e di essersi affidati anche al supporto della medicina. Un racconto condiviso pubblicamente con l’obiettivo di sensibilizzare su un tema spesso poco discusso.

Nel novembre 2025 avevano annunciato la gravidanza durante una trasmissione televisiva, rivelando di aspettare una bambina. Da quel momento, i due hanno condiviso con il pubblico alcune tappe della dolce attesa, mantenendo però un equilibrio tra vita privata e comunicazione social.

Briga, classe 1989, è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione al talent Amici di Maria De Filippi nel 2015, esperienza che ha segnato l’inizio della sua carriera musicale di successo. Nel corso degli anni ha collaborato con numerosi artisti italiani e ha partecipato anche al Festival di Sanremo.

Arianna Montefiori, invece, si è affermata come attrice televisiva con ruoli in fiction di successo trasmesse su Rai 1, costruendo una carriera nel mondo dello spettacolo tra televisione e teatro.

Con la nascita della bambina i due aprono ora una nuova fase della loro vita privata. L’arrivo di Allegra rappresenta il punto di arrivo di un percorso personale iniziato anni fa e condiviso, almeno in parte, anche con il pubblico.