Sanità al collasso: reparti oltre il 100 per cento e fuga di infermieri. L’allarme di Nursing Up

Il Servizio sanitario nazionale ha superato la soglia critica di allerta e rischia un vero e proprio blocco strutturale. A tracciare questo quadro allarmante è l’ultimo report diffuso dal sindacato Nursing Up, che punta il dito contro una crisi non più temporanea, ma profondamente radicata nelle fondamenta stesse del sistema clinico italiano. Secondo il presidente nazionale Antonio De Palma, il fulcro dell’emergenza è inequivocabile: all’Italia mancano drammaticamente gli infermieri, non i medici, e senza questa colonna portante l’intero apparato è destinato a cedere.

Ospedali oltre i limiti di sicurezza

I dati sull’occupazione delle strutture tracciano uno scenario di estrema saturazione. Attualmente, più del 58% dei reparti di Medicina Interna si trova in uno stato di costante overbooking, registrando picchi di occupazione che superano il 100 per cento dei posti letto disponibili, come confermato dalle rilevazioni Fadoi del 2025.

Si tratta di parametri ben al di sopra delle linee guida internazionali. Enti come il Royal College of Emergency Medicine fissano infatti all’85% la soglia massima per garantire la sicurezza delle cure. Il superamento di questo limite innesca una reazione a catena: la letteratura scientifica internazionale stima che il sovraffollamento porti a un aumento degli errori clinici, a un’impennata delle infezioni nosocomiali (quantificata in un +8% dall’ECDC) e a un incremento della mortalità che può toccare picchi del 12%. A pesare è anche un profondo squilibrio rispetto agli standard europei. Mentre nazioni come Francia e Germania mantengono i ricoveri sotto l’80% di saturazione, potendo contare su circa 7,8 posti letto ogni mille abitanti (con una media Ocse superiore a 4), l’Italia è ferma a soli 3,1 posti letto per mille cittadini.

Il fallimento del filtro territoriale e i ritardi del Pnrr

La pressione insostenibile sui pronto soccorso e sui reparti nasce fuori dalle mura ospedaliere. Il tanto atteso potenziamento della medicina territoriale, finanziato con i quasi 19 miliardi della Missione Salute del PNRR, procede a rilento. Le strutture previste rischiano di trasformarsi in “cattedrali nel deserto” a causa della totale assenza di personale: secondo le stime della Corte dei Conti, all’appello mancano oltre 20.000 infermieri di famiglia.

I numeri di Agenas e Fondazione GIMBE certificano l’impasse: su 1.723 Case della Comunità previste, ne risultano attive 660, ma solo 46 sono pienamente operative (meno del 3%). Anche sul fronte degli Ospedali di Comunità i tassi di realizzazione si fermano tra il 22% e il 26%. Senza questi presidi sul territorio, i cittadini sono costretti a riversarsi negli ospedali tradizionali, che si trasformano in imbuti incapaci di dimettere i degenti.

Un Paese anziano senza personale sanitario

A rendere la situazione ancora più esplosiva è la curva demografica. L’Istat fotografa un’Italia che detiene il primato di Paese più anziano d’Europa, con 24 milioni di residenti colpiti da patologie croniche. Le previsioni indicano un ulteriore aumento del 15% delle pluripatologie entro il 2030, il che si tradurrà inevitabilmente in degenze più lunghe e complesse.

A fronte di questa crescente domanda di salute, la forza lavoro si assottiglia. Il sistema pubblico sconta una massiccia emorragia di professionisti: solo nel 2024 si sono registrati oltre 20mila abbandoni volontari tra il personale sanitario, mentre circa 6mla infermieri all’anno scelgono la via dell’estero. Chi resta in corsia è sottoposto a carichi massacranti, dovendo gestire fino a 16 pazienti per singolo infermiere, un rapporto che viola palesemente le soglie di sicurezza. Inoltre, la categoria sconta un invecchiamento fisiologico preoccupante, con oltre la metà degli infermieri italiani che ha già superato i 55 anni di età.

In assenza di interventi drastici per invertire la rotta sulle assunzioni, avverte Nursing Up, l’onda d’urto finirà inevitabilmente per travolgere la tenuta stessa del diritto alla salute, colpendo in primo luogo i pazienti più fragili.