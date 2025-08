Previsioni meteo per agosto: prima fresco, poi caldo africano

Getting your Trinity Audio player ready...

Il mese di agosto 2025 si apre con un cambiamento inaspettato delle condizioni meteo: dopo un luglio instabile, l’Italia sarà inizialmente interessata da giornate soleggiate e ventilate grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre.

Fino all’8 agosto, il clima sarà gradevole: temperature tra i 28 e i 30 gradi, cielo sereno e notti fresche, soprattutto al Centro-Nord. Un’estate vecchio stile, con aria pulita e senza afa.

Il primo fine settimana del mese (2‑3 agosto) potrebbe tuttavia portare qualche temporale su Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, a causa di infiltrazioni fresche atlantiche.

Dall’8 agosto in poi, si cambia registro: una nuova espansione dell’anticiclone africano porterà temperature molto elevate in tutta la Penisola. Si prevedono picchi di 36‑38 gradi in diverse città italiane, con afa intensa, specialmente al Sud e nelle zone interne.

Le condizioni di caldo potrebbero mantenersi stabili fino a Ferragosto, regalando giornate soleggiate ma molto calde. Tuttavia, subito dopo il 15 agosto non è escluso un ritorno dell’instabilità, soprattutto al Nord, con possibili rovesci e temporali.

Agosto sarà quindi diviso in due fasi ben distinte: prima parte piacevole, seconda bollente.