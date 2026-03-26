Gardaland Resort riapre il 28 marzo con nuove attrazioni

La riapertura del Gardaland Resort segna l’inizio ufficiale della stagione 2026, con un calendario ricco di novità tra attrazioni immersive, spettacoli dal vivo ed eventi internazionali. Il parco divertimenti sul Lago di Garda, tra i più visitati in Italia, punta ancora una volta su un’offerta pensata per un pubblico trasversale, dalle famiglie ai giovani.

Tra le principali novità della stagione spicca l’arrivo di Animal Crossing: New Horizons all’interno del Gardaland SEA LIFE Aquarium, progetto sviluppato in collaborazione con Nintendo. L’esperienza combina intrattenimento e divulgazione scientifica, proponendo un percorso che unisce mondo digitale e reale con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema ambientale.

Accanto alle nuove installazioni, viene confermata e ampliata l’offerta del Cinema 4D, con la proiezione del nuovo film Prezzemolo e l’Enigma Svelato. Si tratta di un’esperienza multisensoriale che coinvolge il pubblico attraverso poltrone in movimento, effetti speciali come spruzzi d’acqua, vento e stimoli olfattivi, rafforzando il legame con i personaggi simbolo del parco.

Nel corso della stagione il tutto sarà accompagnato da una serie di eventi tematici. A maggio è previsto Strawberry Bites, appuntamento dedicato al mondo delle fragole con attività e degustazioni. A giugno, invece, spazio alla musica internazionale con un weekend interamente dedicato al K-Pop, in programma il 13 e 14 giugno, con concerti di band coreane e attività a tema.

Sul fronte degli spettacoli, debutta al Gardaland Theatre lo show District 51 – Hangar of Mystery, realizzato per celebrare il ventesimo anniversario del teatro. Lo spettacolo, ambientato in un contesto ispirato al deserto del Nevada, combina illusionismo e tecnologie sceniche avanzate. Confermati anche gli appuntamenti al Teatro della Fantasia e al Buffalo Stage, oltre alle attività nell’area Fantasy Kingdom, che festeggia 25 anni.

Non mancano i momenti dedicati all’incontro con i personaggi più amati, dai Meet & Greet con Prezzemolo e i suoi amici fino alla presenza di Peppa Pig e dei protagonisti di Animal Treasure Island. L’esperienza del parco si estende anche all’offerta ricettiva, con tre hotel tematici – Gardaland Hotel, Gardaland Adventure Hotel e Gardaland Magic Hotel – per un totale di centinaia di camere pensate per soggiorni personalizzati.

La riapertura conferma così la strategia del gruppo Merlin Entertainments, orientata a innovazione e intrattenimento multigenerazionale. Una proposta che unisce tecnologia, spettacolo e tematizzazione per rafforzare il posizionamento del parco tra le principali destinazioni turistiche italiane.