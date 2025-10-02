Ottobre è tempo di zucche: usi, tradizioni e una ricetta veloce

Getting your Trinity Audio player ready...

Ottobre è il mese della zucca, ortaggio simbolo dell’autunno e protagonista indiscussa delle tavole e delle feste di stagione. In Toscana la zucca non è soltanto legata all’immaginario di Halloween, con le classiche lanterne intagliate che illuminano la notte del 31 ottobre, ma rappresenta anche un ingrediente versatile della cucina tradizionale.

Dalle zuppe ai tortelli, passando per gnocchi e risotti, la zucca viene utilizzata in numerose ricette locali. Dolce e nutriente, è perfetta per piatti che scaldano nelle prime serate fredde. Non a caso, in diverse località toscane si tengono sagre dedicate alla zucca, occasioni ideali per degustare preparazioni tipiche e scoprire varianti originali.

Accanto all’aspetto gastronomico, la zucca è anche un simbolo decorativo: viene impiegata per abbellire piazze, vetrine e case, spesso trasformata in originali centrotavola autunnali. Con l’avvicinarsi di Halloween diventa infine un vero e proprio elemento scenografico: intagliata, illuminata e protagonista di feste e serate a tema che coinvolgono soprattutto i più giovani.

Ecco una ricetta rapida e gustosa con la zucca:

Muffin dolci alla zucca

Ingredienti (per 8 muffin)

200 g di polpa di zucca cotta e frullata

150 g di farina

80 g di zucchero

50 ml di olio di semi

1 uovo

1 cucchiaino di lievito per dolci

Cannella o noce moscata a piacere

Preparazione

In una ciotola unire la purea di zucca, lo zucchero, l’uovo e l’olio, mescolando bene. Aggiungere farina, lievito e spezie fino a ottenere un impasto morbido. Versare negli stampini per muffin e cuocere in forno a 180° per circa 20 minuti.

Profumati e soffici, i muffin alla zucca portano in tavola il gusto genuino dell’autunno con una ricetta rapida e alla portata di tutti.