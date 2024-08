Getting your Trinity Audio player ready...

Vespucci a Tokyo: la prima volta della nave più bella del mondo.

Nave Amerigo Vespucci a Tokyo dal 25 al 30 agosto, per la prima volta nella sua storia la nave più bella del mondo fa scalo nel porto giapponese.

Vespucci in tour mondiale, partita da Genova nel luglio 2023 dopo la tappa a Livorno per imbarcare gli allievi dell’Accademia Navale. Rientro previsto in Italia a febbraio 2025.

Dunque il gioiello della Marina Militare arriva a Tokyo. Con moltissime iniziative. A partire da Villaggio Italia. E dalla possibilità di salire a bordo per visitare la storica nave scuola.

Nave Amerigo Vespucci, storico veliero e nave scuola della Marina Militare, ambasciatore del Made in Italy nel mondo, sosterà per la prima volta nei suoi 93 anni di storia nel porto di Tokyo. La cerimonia inaugurale del Villaggio Italia a Tokyo si terrà lunedì 26 agosto.

Interverranno all’inaugurazione il ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha fortemente voluto il progetto, il ministro della Difesa giapponese Minoru Kihara, l’ambasciatore d’Italia in Giappone Gianluigi Benedetti, Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa, il capitano di Vascello Giuseppe Lai, comandante di nave Amerigo Vespucci. Saranno presenti inoltre Il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare ammiraglio di Squadra Enrico Credendino e il presidente di ICE – Italian Trade & Investment Agency – Matteo Zoppas.

A rafforzare ulteriormente le relazioni di cooperazione tra Italia e Giappone ci sarà la presenza delle navi che compongono il Gruppo Portaerei italiano (‘ltalian Carrier Strike Group’). In particolare, la Portaerei Cavour e la Fregata Alpino saranno in sosta a Yokosuka, mentre il Pattugliatore Polivalente di Altura Raimondo Montecuccoli sarà in sosta ad Okinawa, nell’ambio della campagna di proiezione operativa nell’Indo-Pacifico con compiti di Naval diplomacy e promozione del Sistema Paese e delle eccellenze italiane nell’industria di settore.

Un giro del mondo di 20 mesi, oltre 30 porti, 28 Paesi, 5 continenti per la nave Amerigo Vespucci

Dopo Tokyo, ecco le tappe del tour:

Tokio (Giappone): 25-30 Agosto 2024

Manila (Filippine): 14-18 Settembre 2024

Darwin (Australia): 04 -07 Ottobre 2024

Jakarta (Indonesia): 20-24 Ottobre 2024

Singapore (Repubblica di Singapore): 30 Ottobre- 03 Novembre 2024

Mumbai (India): 24-28 Novembre

Karachi (Pakistan): 03-06 Dicembre 2024

Doha (Qatar):13-16 Dicembre 2024

Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti): 18-21 Dicembre 2024

Muscat (Oman): 24-27 Dicembre 2024

Safaga (Egitto): 15-18 Gennaio 2025

Larnaca (Cipro): 29-31 Gennaio 2025

La Spezia (Italia): 11 Febbraio 2025

L’Amerigo Vespucci è l’unità più anziana in servizio nella Marina Militare.



La nave fu interamente costruita presso il Cantiere Navale di Castellammare di Stabia. Il suo scafo venne impostato il 12 maggio 1930 e varato il 22 febbraio 1931.



Consegnata alla Regia Marina il 26 maggio 1931, entrò in servizio come nave scuola per l’Accademia Navale di Livorno.



Dalla sua entrata in servizio la Vespucci ha svolto ogni anno attività addestrativa, ad eccezione del 1940, a causa degli eventi bellici, e degli anni 1964, 1973 e 1997, per lavori straordinari.