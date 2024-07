Getting your Trinity Audio player ready...

Violenza di genere, sfide legali in contesti internazionali

Violenza di genere, convegno internazionale dal titolo ‘Gender Violence: Legal Challenges in International Contexts, organizzato dalla New York State Bar Association nell’aula magna del Tribunale di Milano. Evento curato da avvocatessa Federica Dell’Orto “importante occasione di confronto e riflessione sulle tematiche della violenza di genere e delle sfide legali ad essa correlate”.

L’incontro ha visto la partecipazione di relatrici e relatori di primo piano anche provenienti dalla Toscana, tra cui spiccano gli interventi particolarmente sentiti e apprezzati di Federica Vettori, giurista esperta di relazioni istituzionali con pregevoli esperienze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Camera dei Deputati e la Fondazione Giovanni Falcone. E del presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia. “La loro capacità di toccare con profondità e chiarezza le problematiche attuali ha suscitato un forte coinvolgimento emotivo tra i presenti”.

Vettori: “Vorrei esplorare lo stato di salute dei diritti delle donne, tenendo conto delle realtà fattuali, politiche e sociali. L’Italia si trova attualmente in una congiuntura delicata e potenzialmente pericolosa per quanto riguarda i diritti delle donne. Come molti avranno notato, l’attuale governo italiano è fortemente determinato a limitare i diritti acquisiti, riscrivendo radicalmente l’immagine della donna nella società”.

L’intervento ha inoltre evidenziato “come le recenti normative, tra cui l’emendamento al PNRR che permette alle associazioni pro-vita di entrare nei consultori, rappresentino un passo indietro significativo. Vettori ha messo in luce la necessità di mantenere alta l’attenzione sui diritti delle donne, affermando che le parole non sono mai neutre: esse modellano la realtà e il futuro che desideriamo costruire”.

Il presidente Fabio Roia ha altresì ribadito l’importanza di una riflessione condivisa a livello internazionale per affrontare efficacemente le sfide legali legate alla violenza di genere. Il suo intervento ha sottolineato il ruolo cruciale delle istituzioni e del sistema giudiziario nel garantire protezione e giustizia alle vittime.

È intervenuta anche l’avvocatessa Valeria De Vellis, socia dello studio legale milanese Missaglia De Vellis che si occupa del caso mediatico di Chiara Ferragni. De Vellis ha discusso casi specifici di separazioni e violenza di vario genere sulle donne, evidenziando come le problematiche legate alla violenza di genere si manifestino anche nelle dispute legali quotidiane.

In collegamento è stata presente anche la giornalista Rula Jebreal, che ha parlato del ruolo cruciale delle donne a livello internazionale, in particolare nei conflitti di guerra attualmente in corso. Jebreal ha evidenziato come le donne siano spesso in prima linea, non solo come vittime ma anche come protagoniste attive nella ricerca di soluzioni pacifiche e nella ricostruzione post-bellica.

Il convegno “ha rappresentato un momento di alta rilevanza istituzionale e accademica, arricchito da dibattiti e scambi di idee che potranno contribuire a migliorare le strategie di contrasto alla violenza di genere a livello globale”.