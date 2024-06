Getting your Trinity Audio player ready...

SIENA – ‘Genocidio e propaganda’: Rula Jebreal in Università per stranieri di Siena

‘Genocidio e propaganda’, la giornalista palestinese Rula Jebreal in conferenza all’Università per stranieri di Siena, rettore Tomaso Montanari, mercoledì 12 giugno alle ore 17.30.

Rula Jebreal protagonista in Aula magna Virginia Woolf.

A introdurre la conferenza di Rula Jebreal Tomaso Montanari, rettore Università per stranieri di Siena, e Roberto Di Pietra, rettore Università di Siena.

Rula Jebreal: “Tutti i genocidi iniziano con le parole, con l’incitamento all’odio e fomentando la violenza. Tutti i genocidi iniziano con la disumanizzazione di un intero popolo, che porta sempre alla sistematica criminalizzazione collettiva, producendo punizioni collettive e crimini contro l’umanità”.

Tomaso Montanari: “Quella di Rula Jebreal è una delle poche voci palestinesi capaci di essere udite in Occidente, grazie al suo prestigio di giornalista libera e profonda. In questo momento di indicibile sofferenza per il popolo palestinese e in questo momento di tradimento morale per l’Occidente, la presenza di Rula Jebreal a Siena è una occasione preziosa per conoscere e per interrogare le nostre coscienze: ciò che è lo scopo delle nostre università”.

Roberto Di Pietra: “Abbiamo il dovere di comprendere questa immane, insensata e inumana tragedia. Lo dobbiamo fare con gli strumenti che la conoscenza e la riflessione ci mettono a disposizione. L’incontro con la giornalista Rula Jebreal si inquadra in questa urgenza di comprensione e di diffusione nel quadro di quello che le Università sono chiamate a fare e lo fanno da sempre”.