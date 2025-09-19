15.8 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
La mostra che tutti aspettavano: Harry Potter arriva in Italia

Costumi originali, scenografie spettacolari e un percorso immersivo per vivere in prima persona la magia di Hogwarts

GAIA GUIDI
Fonte IG / @harrypotter_exhibition
1 ' di lettura
La magia sbarca a Milano. Dal 19 settembre fino al 6 gennaio, il capoluogo lombardo si trasforma nella capitale italiana del mondo magico con Harry Potter: The Exhibition, la mostra ufficiale che ha già incantato milioni di visitatori in tutto il mondo.

L’appuntamento è al The Mall, in piazza Lina Bo Bardi, nel cuore del moderno quartiere di Porta Nuova. Qui i fan della saga di J.K. Rowling potranno vivere un’esperienza unica, grazie a scenografie spettacolari, oggetti originali e un percorso interattivo che permette davvero di sentirsi parte di Hogwarts.

Non si tratta di una semplice esposizione, ma di un viaggio dentro la magia: dal dormitorio delle Case alla Foresta Proibita, dalla Capanna di Hagrid alle aule di pozioni. Attraverso un braccialetto interattivo, i visitatori possono scegliere la propria Casa di appartenenza, la bacchetta magica e persino il Patronus, partecipando a giochi e sfide che assegnano punti proprio come nella scuola di magia più famosa del mondo.

Tra le attrazioni più attese ci sono i costumi originali indossati dagli attori, le scenografie dei film e le esperienze immersive dedicate al Quidditch e al Torneo Tremaghi. Ogni ambiente è studiato per coinvolgere grandi e piccoli, con attività pensate per tutta la famiglia.

Orari Harry Potter The Exhibition

  • Dal lunedì al venerdì: 12:00 – 20:00

  • Sabato, domenica e festivi: 10:00 – 21:00

Biglietti Harry Potter The Exhibition

I ticket sono acquistabili online con diverse formule:

  • Biglietto standard a partire da 29,60 euro (ridotto per bambini).

  • Biglietto flessibile a 41,60 euro

  • Biglietto VIP a 47,60 euro, con vantaggi esclusivi.

  • Bambini sotto i 2 anni entrano gratis.

La visita dura circa 60-90 minuti, ma l’esperienza promette di lasciare un ricordo indelebile a chiunque ami Harry Potter, dai fan di lunga data alle nuove generazioni.

