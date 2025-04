Addio a Val Kilmer, la star di Top Gun e Batman Forever

Getting your Trinity Audio player ready...

Val Kilmer ci ha lasciato ieri sera, martedì 1 aprile, a causa di una polmonite. Ad annunciarlo al New York Times è la figlia Mercedes.

Nato il 31 dicembre 1959 a Los Angeles, California, Kilmer era diventato famoso negli anni Ottanta e Novanta, grazie a ruoli iconici in film come Top Gun (1986), dove interpretò il pilota Maverick, Tom Iceman Kazanski, e Batman Forever (1995), in cui interpretò Bruce Wayne/Batman.

Altri suoi film celebri includono The Doors (1991), dove interpretò il leggendario cantante Jim Morrison, Heat – La sfida (1995), in cui recitò accanto a Robert De Niro e Al Pacino, e Willow (1988), un film fantasy diretto da Ron Howard.

Oltre alla sua carriera cinematografica, Kilmer è stato anche un uomo di grande talento teatrale e ha recitato in diverse produzioni.

Negli ultimi anni, la sua carriera è stata segnata da una serie di sfide personali, in particolare la battaglia contro il cancro alla gola, che lo ha costretto a ritirarsi dalla recitazione per un certo periodo. Nonostante ciò, ha continuato a lavorare e ha scritto un’autobiografia, I Am Your Huckleberry, dove racconta la sua vita e la sua carriera.