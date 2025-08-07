30 C
Firenze
giovedì 7 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Affari Tuoi 2025 torna con De Martino e il misterioso pacco nero

Dal 2 settembre il re del prime time sulla rete ammiraglia. Nuovo studio, novità nel gioco e nel regolamento

Spettacolo
REDAZIONE
REDAZIONE
Fonte IG / @stefanodemartino
Meno di 1 ' di lettura
Getting your Trinity Audio player ready...

Da martedì 2 settembre, Affari Tuoi torna nell’access prime time di Rai1 con Stefano De Martino. Dopo il boom della scorsa stagione, il game show riparte con uno studio rinnovato e una novità assoluta: il pacco nero. Si tratta di un pacco speciale dal contenuto sconosciuto a tutti, compreso il celebre Dottore, che aggiunge mistero e tensione alla sfida tra concorrente e destino.

Tra i 20 pacchi in gara, con valori da 0 a 300mila euro, questa nuova insidia potrebbe cambiare completamente l’andamento del gioco. Riconfermata anche la Regione Fortunata, che offrirà una seconda chance ai concorrenti meno fortunati.

Come nelle scorse edizioni, Affari Tuoi sarà abbinato alla Lotteria Italia, con premi non solo il 6 gennaio ma anche ogni giorno, grazie a nuove estrazioni legate ai biglietti acquistati.

Il programma dovrà confrontarsi con l’ottimo debutto estivo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5, che sta dominando la fascia oraria con numeri da record. Riuscirà De Martino a riconquistare il pubblico? La sfida è aperta, pacchi compresi.

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30 ° C
31 °
28.9 °
44 %
2.6kmh
0 %
Gio
31 °
Ven
37 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
40 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)vigili del fuoco (13)incidente (13)polizia (11)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati