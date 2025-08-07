Affari Tuoi 2025 torna con De Martino e il misterioso pacco nero

Getting your Trinity Audio player ready...

Da martedì 2 settembre, Affari Tuoi torna nell’access prime time di Rai1 con Stefano De Martino. Dopo il boom della scorsa stagione, il game show riparte con uno studio rinnovato e una novità assoluta: il pacco nero. Si tratta di un pacco speciale dal contenuto sconosciuto a tutti, compreso il celebre Dottore, che aggiunge mistero e tensione alla sfida tra concorrente e destino.

Tra i 20 pacchi in gara, con valori da 0 a 300mila euro, questa nuova insidia potrebbe cambiare completamente l’andamento del gioco. Riconfermata anche la Regione Fortunata, che offrirà una seconda chance ai concorrenti meno fortunati.

Come nelle scorse edizioni, Affari Tuoi sarà abbinato alla Lotteria Italia, con premi non solo il 6 gennaio ma anche ogni giorno, grazie a nuove estrazioni legate ai biglietti acquistati.

Il programma dovrà confrontarsi con l’ottimo debutto estivo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Canale 5, che sta dominando la fascia oraria con numeri da record. Riuscirà De Martino a riconquistare il pubblico? La sfida è aperta, pacchi compresi.