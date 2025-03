Alessandra Amoroso diventa mamma: a settembre arriverà Penny

Alessandra Amoroso sta per diventare mamma. Con un post su Instagram, la cantante ha condiviso la sua gioia, annunciando che a settembre darà alla luce Penny.

“Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino”, ha scritto Alessandra Amoroso, accompagnando le sue parole con una dolcissima foto che ha subito scatenato una valanga di like e commenti affettuosi.

I fan, sempre molto legati a lei, hanno inondato il post di auguri e messaggi di felicità. Anche molti colleghi del mondo della musica hanno voluto esprimere il loro entusiasmo, dimostrando quanto Alessandra Amoroso sia amata non solo dal suo pubblico, ma anche dagli amici del settore.

La cantante, che da sempre ha un rapporto speciale con i suoi fan, ha scelto di condividere questo momento così intimo e speciale, regalando a tutti un’emozione unica. Ora non resta che aspettare settembre per conoscere la piccola Penny, che già prima di nascere è circondata da un’ondata di amore.