Giorgio Vanni a Lucca Comics: tutti cantano Dragon Ball e Pokémon

Giorgio Vanni, voce delle sigle di un’intera generazione, è una delle star più attese al Lucca Comics & Games 2024, evento in corso fino al 3 novembre. Cantante delle colonne sonore di Dragon Ball, Pokemon, One Piece e tanti altri, Vanni guida una community di fan appassionati che lo seguono in oltre 50 concerti l’anno, dove adulti e giovani si ritrovano per celebrare le sue canzoni.Negli anni ’90 e 2000, la voce di Vanni ha dato vita a sigle dei cartoni animati trasmesse da Mediaset, componendo con il produttore Max Longhi e la paroliera Alessandra Valeri Manera (scomparsa nel giugno scorso) oltre 200 brani. Con 17 tracce, il suo nuovo album Uno di noi – in uscita il 1 novembre in CD e vinile – rende omaggio a una carriera straordinaria. “Mi sento un po’ come Benjamin Button,” confessa Vanni, “Invece di avere quel tipo di successo a 25-30 anni, lo sto avendo ora a 61 anni. Non me lo sarei immaginato. Il fatto che una major così grande come Sony abbia voluto chiamarci per proporci questo progetto è per me un grande orgoglio verso quello che abbiamo fatto e verso ciò che significa per i ragazzi appassionati di questo mondo fantastico dei cartoni e degli anime”.

Dal suo debutto con Superman nel 1998, Giorgio Vanni è diventato l’icona delle sigle TV, unendo intere generazioni di appassionati. “Per Alessandra – ha ricordato ancora Vanni – la sigla era un elemento identificativo del cartone, che sarebbe riuscita a vivere anche indipendentemente dalle immagini”.

Il fenomeno è così vasto che molti ragazzi ascoltano e ballano i suoi brani anche in discoteca, senza conoscere i cartoni animati originari.

L’album verrà lanciato il 1 novembre con un live speciale al Lucca Comics, dove Vanni sarà protagonista insieme a Max Longhi e alla band ‘I Figli di Goku’.