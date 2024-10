Guardiola e Baggio: l’incontro in diretta da Fazio. Ecco cosa si sono detti

Getting your Trinity Audio player ready...

Durante la puntata di ‘Che tempo che fa‘ sul ‘Nove‘, Pep Guardiola, ospite di Fabio Fazio, ha raccontato un aneddoto inaspettato sulla sua padronanza dell’italiano. “Merito delle canzoni di Francesco De Gregori”, ha rivelato il tecnico del Manchester City. “‘La donna cannone’ e soprattutto ‘La storia siamo noi’ – la mia preferita – mi hanno aiutato molto”. Guardiola ha spiegato che, durante la sua esperienza da giocatore al Brescia, ascoltava le canzoni di De Gregori in macchina, imparando così la lingua italiana: “Quando non capivo qualche parola, chiamavo un mio amico e me le facevo spiegare”.

Il tecnico catalano, noto per i suoi trionfi calcistici, ha anche avuto un momento toccante quando, in collegamento, è apparso Roberto Baggio, suo compagno al Brescia. “Quando l’ho conosciuto, aveva un ginocchio come una lavatrice”, ha detto sorridendo Guardiola, “Ed era il più forte”. “Ha conquistato l’ammirazione di tutti, non solo per le sue doti calcistiche. In Italia non c’è un posto dove non sia amato”, ha continuato. Baggio ha ricambiato con affetto: “Pep mi ha fatto emozionare con quello che ha detto. Lo seguo dall’inizio della sua carriera da allenatore, i suoi successi sono tutti meritati”.

Guardiola ha poi ricordato con affetto il suo “maestro” Johan Cruijff, che lo ha allenato al Barcellona, definendolo “un genio”. Non poteva mancare un ricordo di Carletto Mazzone, l’allenatore che lo ha guidato a Brescia. Con un aneddoto divertente, ha raccontato il primo incontro con Mazzone: “Il primo giorno mi ha detto :‘Ao, nun te volevo qui’”. Nonostante il brusco inizio, tra i due è nata una forte amicizia che è durata nel tempo.

L’intervista ha toccato anche temi più personali, come la sua opinione su Lionel Messi, che Guardiola ha definito “il miglior calciatore di tutti i tempi”. Infine, riguardo al suo futuro, l’allenatore ha lasciato aperta ogni possibilità, senza sbilanciarsi sulla sua permanenza al Manchester City o su un eventuale incarico come commissario tecnico dell’Inghilterra: “Può essere tutto nella vita, ma non so ancora”.