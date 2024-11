Halloween: i film cult da non perdere per una serata da brivido

Getting your Trinity Audio player ready...

Halloween è l’occasione perfetta per una serata all’insegna dell’horror. Torna nelle sale, restaurato in 4K, il classico Frankenstein Junior di Mel Brooks, capolavoro che rende omaggio al leggendario romanzo di Mary Shelley. Restando tra i classici, Halloween – La notte delle streghe (1978), in cui Michael Myers terrorizza gli spettatori, così come Dracula di Bram Stoker (1992) di Francis Ford Coppola, e i capolavori di Dario Argento, Profondo Rosso e Suspiria.

Per un tocco di magia c’è il classico Disney Hocus Pocus (1993), con Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy nei panni di tre streghe riportate in vita nella Salem dei giorni nostri.

Non può mancare il contributo di Tim Burton con titoli come Nightmare Before Christmas e Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street (2007), in cui Johnny Depp interpreta Benjamin Barker, barbiere che torna a Londra sotto il nome di Sweeney Todd per vendicarsi dell’aristocrazia corrotta.

Tra i successi più recenti, Scappa – Get Out (2017) di Jordan Peele. Mentre Immaculate – La prescelta (2024) con Sydney Sweeney ci porta nel mistero di un monastero.

Halloween è la notte ideale per riscoprire il fascino del cinema horror, tra grandi classici e nuovi brividi sullo schermo.