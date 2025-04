Laura Pausini svela come ha fatto a perdere peso

Getting your Trinity Audio player ready...

Da un post pubblicato in modo superficiale per fare gli auguri di Pasqua ai suoi fedeli fan, al dover dare spiegazioni sul suo cambiamento fisico: è cosi che l’amatissima cantante italiana di fama internazionale, Laura Pausini, ha confessato al web il metodo da lei utilizzato per dimagrire.

Il cambiamento fisico della cantante è palese a chiunque guardi la foto, ma non è necessariamente frutto di ritocchi chirurgici e quant’altro.

Sotto ad una pioggia di commenti che insinuavano ciò, la cantante è stata infatti quasi “costretta” a dare spiegazioni: “Ho iniziato una dieta con un dietologo ad aprile scorso. Ho mangiato da sola per 5 mesi pesando tutto e non sgarrando mai. Ho iniziato a fare ginnastica 3 volte alla settimana per un anno intero e ho fatto un tour che mi portava 3 ore ogni sera sul palco dove non mi risparmiavo fisicamente. Andavo una volta al mese a pesarmi per cercare di capire se ciò che stavo facendo funzionava.”

Riguardo a chi l’accusa di essere ricorsa alla chirurgia estetica, la cantante ha risposto cosi: “Non sono un medico ma prima di mettere nel corpo qualcosa io preferisco conoscere le possibili controindicazioni. Per perdere chili (a me per lo meno) ci vogliono soprattutto volontà e sacrificio e se lo si fa senza fretta anche la pelle e il buonumore ne traggono beneficio”.

Questo il post in questione: