‘Max Forever Vol. 1 – L’album’, i successi di Max Pezzali

Getting your Trinity Audio player ready...

A poche settimane dalle 18 tappe del suo nuovo tour tra Milano e Roma (17 già sold out), Max Pezzali ha annunciato il suo nuovo album ‘Max Forever Vol. 1 – L’album‘. Uscirà il prossimo 13 dicembre in digitale e negli store fisici di Warner Music Italy.

Ma è solo il primo capitolo di una serie di volumi antologici, da un’idea dello stesso Pezzali e Double Trouble Club, per celebrare i pezzi più iconici dell’artista. Assolutamente un must have per ogni fan di Max, contiene 16 brani tra i più grandi successi della sua carriera, ora riuniti insieme in una luce nuova.

I brani, difatti, sono reinterpretazioni inedite di pietre miliari della storia della musica pop italiana. Si potrà trovare da ‘Gli anni‘ con Cesare Cremonini a ‘Sempre noi‘ con J-Ax, passando per ‘Rotta per casa di Dio‘ con Riccardo Zanotti nella versione live al Circo Massimo del 2023, fino a ‘Grazie mille‘ e ‘Aeroplano‘ suonate in acustico.

L’album sarà disponibile da oggi in preorder in cd standard e in versione speciale denim; doppio vinile colorato e nella versione speciale autografata.