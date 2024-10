Paura per Ghali: la mamma malata e l’idea di lasciare la musica

Getting your Trinity Audio player ready...

Ghali ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo ‘Niente Panico’. Il brano, come racconta lo stesso artista, rappresenta una simbolica fusione tra dolore, forza e rinascita. Un’esperienza profondamente personale ha ispirato la canzone: circa un mese fa, alla madre di Ghali, Amel, è stato diagnosticato il cancro per la terza volta. Fortunatamente, come già accaduto in passato, lei ha trovato la forza di combattere ancora una volta contro la malattia.

Il racconto sui social

Attraverso i suoi canali social, Ghali ha deciso di condividere con i fan uno dei momenti più difficili della sua vita. Il cantante ha rivelato quanto sia stato complicato vivere accanto a sua madre durante la degenza ospedaliera, impotente di fronte al ‘mostro’ che minacciava la sua vita. L’unica cosa che poteva fare era stringerle la mano con forza prima dell’intervento e pregare per lei.

Il peso della situazione era tale da far perdere significato anche alla musica, tanto che Ghali ha confessato di aver pensato più volte di abbandonarla. “Ho pensato più volte di smettere di fare musica e lo gridavo spesso in faccia a mia madre. Quei giorni mi sentivo solo”, ha scritto l’artista in un post accompagnato da una foto su Instagram.

Un messaggio di speranza

Nonostante la paura che lo attanagliava, Ghali ha condiviso la buona notizia: “Grazie a Dio l’operazione è andata bene”. Proprio in quei giorni difficili è nato ‘Niente Panico’, un brano che ha rappresentato per lui una nuova speranza. “Mi emoziono e faccio sempre fatica a trattenere le mie lacrime quando ascolto questo brano, ma quella volta è stato particolarmente intenso”, ha raccontato il cantante 31enne.

Ghali ha poi spiegato come questo brano rappresenti una sorta di cura per lui, definendolo il pezzo più importante della sua vita. Ha voluto dedicare la canzone a chiunque stia attraversando un momento difficile, sia che si tratti di problemi di salute, di lavoro, di esami universitari, di guerre o di amori finiti. “Qualunque problema di salute mentale merita rispetto e comprensione”, ha sottolineato Ghali, che ha voluto rivolgersi a chiunque si trovi in balia della paura.

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, Ghali ha lanciato un messaggio significativo, ricordando che cadere va bene, ma l’importante è rialzarsi.