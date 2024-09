Sinner vola in semifinale a Pechino: battuto Lehecka in due set

Getting your Trinity Audio player ready...

Jannik Sinner continua il suo percorso trionfale nel torneo ATP di Pechino 2024. L’azzurro, attuale numero 1 del mondo e campione in carica, ha conquistato l’accesso alla semifinale sconfiggendo il ceco Jiri Lehecka con un punteggio di 6-2, 7-6 (8-6) in un’ora e 44 minuti di gioco. Ora, il 23enne di San Candido attende di scoprire chi sarà il suo prossimo avversario tra il russo Andrei Rublev, testa di serie numero 4, e il cinese Yunchaokete Bu.

Il match

Il primo set è stato a senso unico: l’italiano ha strappato subito il servizio a Lehecka portandosi sul 3-1 e chiudendo agevolmente con un 6-2, grazie a un altro break.

Nel secondo set, la situazione è diventata più combattuta. Gli oltre 30 errori non forzati di Sinner hanno complicato il suo cammino, e nonostante il 60% di prime palle, ha sprecato una chance di break sul 4-3. Lehecka ha tenuto il servizio e, sul 5-5, ha avuto due opportunità per passare in vantaggio. Sinner, sotto pressione, ha commesso alcuni doppi falli ma ha recuperato portandosi sul 6-5. Il set si è poi deciso al tie-break, dove Lehecka ha preso il comando arrivando a due set point sul 6-4. Tuttavia, l’azzurro ha annullato entrambe le opportunità e, con un 8-6 finale, si è aggiudicato la partita al primo match point disponibile.

Medvedev e Alcaraz in semifinale

Nell’altra metà del tabellone, la seconda semifinale sarà una sfida stellare tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Alcaraz, numero 2 del torneo, ha eliminato Karen Kachanov con un 7-5, 6-2, mentre Medvedev ha superato l’azzurro Flavio Cobolli con un convincente 6-2, 6-4.

Paolini fuori dal WTA di Pechino

Non altrettanto fortunata Jasmine Paolini, che ha subito una pesante sconfitta nel torneo femminile. La numero 5 del mondo è stata eliminata nei sedicesimi di finale dalla polacca Magda Linette, che si è imposta con un netto 6-4, 6-0.