Stasera X Factor 2024: finale in diretta da Napoli

Getting your Trinity Audio player ready...

La finale di ‘X Factor 2024‘ è ormai alle porte: stasera, giovedì 5 dicembre, sarà proclamato il vincitore dell’edizione 2024. L’evento si svolgerà in diretta da piazza Plebiscito, Napoli, con quattro finalisti pronti a contendersi la vittoria: Lorenzo Salvetti, Mimì, I PATAGARRI e Les Votives.



La serata avrà inizio alle 21 e sarà trasmessa in diretta su Sky, in streaming su Now e in simulcast su TV8. Serata condotta da Giorgia. Per la prima volta nella storia del programma, la finale avrà luogo in esterna, con un palco a forma di X allestito nel cuore di Napoli. Un’atmosfera di festa sarà creata dalla partecipazione di migliaia di persone che seguiranno in presenza l’evento.

I concorrenti finalisti sono Lorenzo Salvetti, I PATAGARRI, Les Votives e Mimì. Per Achille Lauro, il risultato è particolarmente storico: è il primo giudice a portare la propria squadra alla finale al completo. Manuel Agnelli, invece, si è aggiudicato il passaggio alla finalissima con Mimì. Con Achille Lauro e Manuel Agnelli, i giudici Paola Iezzi e Jake La Furia.

A rendere ancora più emozionante la serata ci penseranno due grandi ospiti. Robbie Williams, super ospite internazionale, presenterà il suo nuovo film ‘Better Man’, diretto da Michael Gracey, che racconta le origini della sua carriera musicale. Non mancherà anche un tributo speciale al pubblico partenopeo con l’intervento del cantautore musicista Gigi D’Alessio, che omaggerà Napoli con un’esibizione unica.