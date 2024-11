Getting your Trinity Audio player ready...

Italia-Francia, stadio Meazza sold out. Spalletti: “Ecco il nostro Sinner”

Italia-Francia allo stadio Meazza di Milano domenica 17 novembre alle ore 20.45.

Partita valida per la Nations League diretta dallo sloveno Vincic.

Stadio tutto esaurito per gli Azzurri guidati dal ct toscano Luciano Spalletti, già qualificati grazie alla vittoria col Belgio a Bruxelles.

Obiettivo leadership del girone per presentarsi come testa di serie al sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale in programma venerdì 22 novembre a Nyon. Per Spalletti con la Francia è la ventesima panchina azzurra

Spazio al viola Kean. Spalletti: “A me è piaciuto come è entrato in campo. È possibile che sia della partita perché è in grandissima condizione: fa reparto da solo, è bravo a tenere la palla addosso e anche ad attaccare in spazi larghi”.

Spalletti: “Sapere che lo stadio sarà pieno e che l’altra sera, giocando in concomitanza con Sinner, ci hanno seguito 7 milioni di telespettatori ci impone un impegno profondo, che dovremo far vedere nello sviluppo della partita. Il nostro Sinner? Secondo me è bene non fare mai paragoni. Diciamo un calciatore che va oltre la normalità di palleggio e ricerca di gioco è Maldini. Mi dà l’impressione di avere il colpo facile, di avere l’eleganza dentro la sostanza di poter creare qualcosa di super facile per le qualità che ha”.

Tante leggende azzurre in tribuna. In una serata che vede sotto i riflettori l’omaggio a Gigi Riva, scomparso il 22 gennaio 2024.

Il grande campione azzurro, bandiera del Cagliari, avrebbe compiuto 80 anni il 7 novembre.

Spalletti: “Riva è un simbolo a cui fare molta attenzione. Lui con le sue poche parole determinava molto sul campo e anche noi, come stiamo facendo, dobbiamo far vedere le nostre qualità senza chiacchierare molto. ‘Rombo di Tuono’ è un soprannome perfetto: faceva rumore il suo silenzio, mentre quando giocava tirava quelle cannonate che facevano parlare di lui”.

Poi il ct toscano: “Alla Francia verrà facile tentare di vincere la partita, noi potremmo fare qualche riflessione in più, ma sono sicuro che faremo la partita che dobbiamo fare per dedicarla a tutte quelle persone che ci vogliono bene. Il pareggio può venir fuori solo dalla contemporanea mancata vittoria delle due squadre”.

Quella con la Francia dunque è la ventesima partita da commissario tecnico per Luciano Spalletti. Il bilancio è di 11 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte, una delle quali davvero difficili da dimenticare: “Penso che si sia sbagliata una partita, quella con la Svizzera. Ed è una cosa che mi porto dietro perché mi reputo molto responsabile di quella sconfitta. Dopo abbiamo cercato di fare cose differenti e qualcuna l’abbiamo fatta in maniera corretta. Ma quella sconfitta non me la fa dimenticare niente e nessuno, neanche una qualificazione al mondiale. Per certi versi fa bene anche portartela un po’ dietro, bisogna ricordarsi che se non fai le cose per bene la sassata è sempre dietro l’angolo”.

Ad assistere alla sfida con la Francia attesi anche il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, il senior advisor del Milan Zlatan Ibrahimovic e l’ad del Monza Adriano Galliani. In tribuna anche Paolo Maldini, Fabio Capello, Giorgio Chiellini, Roberto Donadoni, Christian Vieri, Mauro Tassotti, Pietro Vierchowod, i campioni del mondo del 2006 Daniele De Rossi, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Cristian Zaccardo e Vincenzo Iaquinta. E poi ancora Riccardo Montolivo, Marco Parolo, Antonio Candreva, Alessandro Matri, Stefano Mauri, Fabio Galante e Federico Peluso.

In continuità con quanto accaduto nelle ultime partite disputate in Italia dalla Nazionale, anche in occasione del match con la Francia sarà attivo il servizio di audio-descrizione per i tifosi non vedenti. La FIGC ha invitato 25 spettatori non vedenti con i rispettivi accompagnatori, che potranno seguire gli Azzurri grazie ad una telecronaca a loro dedicata.

Prima del fischio d’inizio del match, allo stadio Meazza sarà consegnato il ‘Premio Giulio Campanati’ in memoria dell’ex presidente dell’Aia scomparso nel 2011. Promosso dall’Associazione ‘Amici di Giulio Campanati’ con la sezione AIA di Milano, il riconoscimento, giunto alla sesta edizione, viene assegnato al miglior arbitro di Europei e Mondiali. Domenica sarà premiato il fischietto francese Francois Letexier, giudicato miglior direttore di gara di EURO 2024.