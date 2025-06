Cade dal terrazzo mentre lavora a una tenda e muore a Donoratico

Getting your Trinity Audio player ready...

DONORATICO – Cade dal balcone e muore mentre sta effettuando lavori ad una tenda esterna.

È successo nel tardo pomeriggio di oggi (31 maggio) a Donoratico. La caduta dal terrazzo è stata fatale per un uomo di 68 anni.

Secondo la ricostruzione dei soccorritori è precipitato mentre lavorava su una tenda esterna nel cortile del palazzo, con un volo di circa 4 metri. Ha sbattuto violentemente la testa ed è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati immediatamente, chiamati dalla moglie presente in casa al momento del dramma, i soccorritori del 118 con un’ambulanza con medico che hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo, ma per il 68enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.