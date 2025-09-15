Carabinieri, il capitano Federica Annalisa Burzio al comando della compagnia di Livorno. Saluta il maggiore Ugo Chiosi

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Cambio al vertice della compagnia dei carabinieri di Livorno. Il maggiore Ugo Chiosi, dopo 4 anni, lascia la città di Livorno trasferito a Monreale. Al suo posto succede il capitano Federica Annalisa Burzio, 34enne originaria di Asti.

In questo quadriennio il maggiore Chiosi ha saputo ricoprire un ruolo di primo piano nella quotidianità del territorio labronico, con particolare attenzione al mondo della scuola e degli anziani. Tantissime le operazioni svolte dai militari dell’Arma sotto il suo comando che sono salite alla ribalta delle cronache.

Fra queste le “intense e sofisticate indagini” per la morte di Denny Guardia Magina, deceduto il 22 agosto 2022 a seguito della caduta dal quarto piano di una palazzina, che hanno permesso di ricostruire la dinamica degli eventi avvenuti quella notte e che, attraverso accurati sopralluoghi e attività tecniche nonché con l’apporto sinergico dei consulenti nominati dalla Procura, hanno permesso di arrestare un cittadino extracomunitario pregiudicato ritenuto responsabile del reato di omicidio preterintenzionale; l’arresto, conseguito ad una meticolosa attività investigativa ed eseguito nell’agosto 2024, di un professore di sostegno in un istituto di istruzione superiore livornese accusato di abusi sessuali pluriaggravati ai danni di una studentessa disabile lui affidata; l’operazione Zorli, condotta dal Nucleo operativo della compagnia di Livorno, eseguita a febbraio 2024 su ordine della locale procura, conclusa con l’arresto di 4 uomini gravemente indiziati di essere gli autori di 11 furti in abitazione perpetrati nelle provincie di Livorno, Pisa e La Spezia; l’operazione Beautiful, conclusa nel mese di agosto 2024 con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 4 persone gravemente indiziate di spaccio di stupefacenti e dinamiche estorsive nel quartiere la Leccia di Livorno; da ultimo l’indagine denominata Garibaldi, conclusa alla fine del decorso mese di agosto, che ha disarticolato una strutturata piazza di spaccio attiva nell’omonima piazza del capoluogo labronico.

Il comandante subentrante, capitano Federica Annalisa Burzio, si è arruolata nel 2011 frequentando il 193esimo corso Valore dell’Accademia Militare di Modena. Ha proseguito l’iter formativo alla Scuola Ufficiali dei carabinieri di Roma laureandosi in giurisprudenza ed ha conseguito successivamente due Master in Intelligence alle università di Roma e Udine nonché un ulteriore in materia di Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione presso l’università di Bergamo.

Ha nel suo curriculum 7 anni di esperienza maturata nelle articolazioni territoriali dell’Arma: dopo aver ricoperto vari incarichi formativi presso la Scuola Marescialli e Brigadieri di Velletri e la Scuola Allievi Carabinieri di Roma; l’ufficiale, dal 2018 ha retto comandi territoriali, prima il Nucleo operativo e radiomobile di Gravina di Catania e di Brescia, in seguito, dal 2022 è stata il comandante della compagnia di Chiavari.

Il capitano Burzio si è insediata a Livorno con l’intenzione di prestare particolare attenzione ai reati che destano maggiore allarme sociale quali quelli predatori come le diverse diffuse fattispecie di furto e truffa nonché quelle commesse in danno delle cosiddette fasce vulnerabili come i reati di violenza di genere e infine quelle in materia di stupefacenti.