Colpito da un fulmine sulla spiaggia, settantenne in ospedale

PIOMBINO – È stato colpito da un fulmine sulla spiaggia Ponte d’Oro a Piombino, a causa di un improvviso temporale che si è abbattuto sulla costa.

Un uomo di 70 anni, colpito dal lampo, è andato in arresto cardiaco ed è stato immediatamente soccorso. Dopo 30 minuti di rianimazione e di terapia il cuore ha ripreso a battere e il paziente ha iniziato a respirare autonomamente.

A quel punto è stato deciso per l’intervento dell’elisoccorso che lo ha condotto d’urgenza all’ospedale Le Scotte di Siena, in codice rosso e in condizioni comunque gravi.

Prosegue intanto la situazione di instabilità meteo in Toscana. La Sala operativa regionale della protezione civile ha esteso il codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido fino alle 24 di domani (4 agosto).

In particolare è prevista nuvolosità variabile con possibili rovesci e temporali sparsi più probabili e frequenti sulle zone centro-meridionali – province di Livorno, Pisa, Siena, Arezzo e Grosseto -, localmente anche forti. Possibilità di forti colpi di vento e locali grandinate. I fenomeni si esauriranno in serata.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo