Dall’aggressione con il coltello all’incidente in moto a Rosignano: giornata di superlavoro per il 118

LIVORNO – Giornata di superlavoro a Livorno e provincia per i sanitari e per la centrale unica del 118 per almeno 4 interventi importanti nell’arco della giornata.
Tanti interventi in provincia di Livorno: un pedone investito a San Vincenzo in elisoccorso a Cisanello. Caduta dall'alto al mercato centrale
