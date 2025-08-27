29.4 C
Dall’aggressione con il coltello all’incidente in moto a Rosignano: giornata di superlavoro per il 118

Tanti interventi in provincia di Livorno: un pedone investito a San Vincenzo in elisoccorso a Cisanello. Caduta dall'alto al mercato centrale

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Un operaio di 46 anni trasportato d'urgenza all'ospedale di Livorno dopo un incidente sul lavoro (foto Cgil Livorno)
(foto Cgil Livorno)
LIVORNO – Giornata di superlavoro a Livorno e provincia per i sanitari e per la centrale unica del 118 per almeno 4 interventi importanti nell’arco della giornata.

Nel primo pomeriggio, in via Cogorano a Livorno, le forze dell’ordine e i sanitari del 118 sono intervenuti per una lite degenerata in aggressione: un uomo ha riportato una ferita da taglio al volto. Trasportato al pronto soccorso in codice giallo, ha poi rifiutato di fornire le proprie generalità.

Sempre a Livorno, al mercato centrale, un uomo di 69 anni è precipitato da un’altezza di circa cinque metri. Soccorso dalla Misericordia con medico a bordo, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso di Livorno in codice giallo, lamentando dolori alla colonna vertebrale.

Più grave invece l’incidente avvenuto in via Biserno a San Vincenzo, dove un pedone è stato investito. Sul posto è intervenuta un’ambulanza con infermiere e, vista la criticità, è stato allertato l’elisoccorso che ha trasportato la vittima al pronto soccorso di Cisanello. 

Infine, nel pomeriggio un’ulteriore emergenza lungo la galleria dell’autostrada Azzurra, in direzione sud a Rosignano, dove un motociclista è rimasto coinvolto in una caduta. Attivato l’elisoccorso Pegaso per il trasferimento in ospedale.

© Riproduzione riservata

