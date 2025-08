Danneggia la gettoniera di un autolavaggio e poi minaccia il gestore: denunciato

Getting your Trinity Audio player ready...

PIOMBINO – I carabinieri della stazione di Piombino Portovecchio, a conclusione di opportune indagini, hanno denunciato un ultrasessantenne di origini straniere ma residente a Piombino, ritenuto responsabile di minacce e danneggiamento ai danni di una persona della zona, legale rappresentante di un autolavaggio.

La vicenda ha preso avvio quando il titolare, alcuni giorni fa, giungendo all’autolavaggio, si è accorto che alcune parti dell’autolavaggio ed in particolare una gettoniera avevano subito dei danni. Quelli più gravi in particolare nel lettore delle carte e nella fessura per l’inserimento delle monete. In quell’occasione l’uomo ha deciso di far riparare il danno a proprie spese, benché le circostanze lasciassero intuire che si trattasse di atto vandalico commesso da terzi.

Tuttavia in una circostanza si sarebbe poi presentato all’autolavaggio un utente che, dopo aver avvicinato un dipendente avrebbe rivolto minacce anche gravi al titolare a causa di riferiti mancati funzionamenti della gettoniera. Appreso che le minacce a lui indirizzate si sarebbero ripetute in più occasioni per tramite del proprio dipendente, e temendo per la propria incolumità, il destinatario delle ‘attenzioni’ dello straniero si è rivolto ai carabinieri fornendo loro gli elementi per individuarlo anche avvalendosi della videosorveglianza dell’autolavaggio.

Avviati gli accertamenti di rito, i militari hanno individuato e identificato compiutamente il presunto responsabile delle gravi minacce e il veicolo con cui si era recato sul posto, accertando che si trattava della stessa persona che avrebbe danneggiato parti dell’autolavaggio. L’uomo è stato denunciato per minaccia e danneggiamento alla procura di Livorno.