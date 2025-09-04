17.7 C
Firenze
giovedì 4 Settembre 2025
Due incidenti gravi nella notte in provincia di Livorno

Alle Scotte di Siena in elisoccorso il conducente di un'auto ribaltata a Campiglia. Grave centauro dopo lo scontro con un'auto

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
LIVORNO – Due incidenti gravi nella serata di ieri in provincia di Livorno.

Un quarto d’ora prima di mezzanotte c’è stato lo scontro fra una moto e un’auto, che avrebbe tagliato la strada al mezzo su due ruote, a Livorno. Il conducente della moto è stato sbalzato alla distanza di sei metri ed ha subito una serie di traumi. Sul posto i mezzi sanitari che lo hanno condotto, in codice rosso, all’ospedale di Livorno. 

È finito invece in elisoccorso alle Scotte di Siena il conducente di un’auto che si è ribaltata a Campiglia Marittima. L’uomo è rimasto incastrato nel mezzo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. L’episodio si è verificato poco prima dell’una. 

