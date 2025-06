Firmato il decreto di nomina: Gariglio è commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale

Getting your Trinity Audio player ready...

LIVORNO – Da oggi (11 giugno) è ufficiale.

L’ex parlamentare Pd piemontese Davide Gariglio è stato nominato dal ministro delle infrastruttura Matteo Salvini come commissario straordinario dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, a decorrere dal 14 giugno prossimo.

Salvini ha firmato i decreti di nomina dei nuovi commissari straordinari “al fine di garantire continuità gestionale e operativa negli scali strategici per l’economia del paese”

“Le nomine – si legge nella nota del ministero – sono state formalizzate in conformità con le procedure previste dalla normativa vigente. Il ministero esprime gratitudine ai commissari uscenti per il lavoro svolto e rivolge un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi incaricati, che avranno il compito di guidare con competenza, efficacia e trasparenza una fase cruciale per il rilancio e lo sviluppo del sistema portuale italiano, asset strategico per la crescita e la competitività del Paese”.

Il nome di Gariglio aveva ricevuto in precedenza l’ok da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Oltre a Gariglio le nomine hanno riguardato Antonio Rosario Gurrieri all’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) Mare Adriatico Orientale; Francesco Benevolo all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale; Giovanni Gugliotti all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio e Matteo Paroli all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale.